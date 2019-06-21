Таня Терешина рассказала, что с возрастом стала как бульдозер

Татьяна Терешина — певица и 40-летняя мама грудного ребенка — рассказала подписчиками, как с возрастом изменился ее характер. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro. Женщина утверждает, что в молодости она была более веселой и легкой на подъем. Так же отмечает, что раньше ее было гораздо легче ранить или обидеть.

«А сейчас я как бульдозер. Я не обижаюсь, я смело обижаю или просто безапелляционно выкидываю людей из своей жизни. Хорошо ли это?» — задает вопрос подписчицам исполнительница.

Множество комментариев были посвящены тому, что женщины 35+ действительно замечают трансформацию своих взглядов и поведения в зрелом возрасте.

«Стала ходячим сканером и человеком со сложным характером», — написала о себе одна из поклонниц певицы.

«Мне скоро 41. И с возрастом хоть я не становлюсь моложе, но я стала увереннее в себе! Чувствую себя физически и внутренне гармонично», — поделилась подписчица.

«Я в точности, как вы описали. Раньше была добрее, и очень много близких людей этим пользовались», — печально отметила еще одна фанатка.

Татьяна Терешина любит откровенничать со своей аудиторией. Недавно она без стеснения залила в Instagram фотографию, где кормит ребенка грудью.

Instagram @tanya_tereshina

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