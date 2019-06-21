«Горячая красотка»: 54-летняя Беллуччи сразила поклонников ярким образом

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи покорила сеть новым ярким образом. В 54 года звезда остается эталоном красоты и секс-символом современности и не боится экспериментировать со своим имиджем и внешностью. Поклонники убеждены, что актриса одинаково хорошо выглядит в каждом наряде и с любым макияжем.

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В четверг, 20 июня, Беллуччи опубликовала на своей странице Instagram фото, на котором позирует в платье винного цвета. Оттенок одежды идеально подчеркивает выразительные черты лица модели и акцентирует внимание на ее макияже — ярком, но не вызывающем.

По традиции, поклонники знаменитости оставили множество комплиментов под ее публикацией. Некоторые удивились, как теледиве удается так молодо выглядеть в ее возрасте. Другие отметили, что с годами кинозвезда становится только краше.

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«Горячая красотка!»

«Шикарная! Богиня красоты!»

«Эффектная женщина».

«Выглядишь, как королева!»

«Как вам удается оставаться такой хорошенькой в таком возрасте?» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет.