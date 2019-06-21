Трамп объяснил, что остановило его от удара по Ирану

Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировках Ирана. Об этом сообщает New-York Times со ссылкой на источник в администрации президента США. По данным издания, американский лидер поднял в воздух самолеты и отправил корабли, как только узнал о сбитом беспилотнике. Целью должны были стать иранские ракетные батареи и РЛС. Однако внезапно Трамп передумал и отменил операцию.

«Они сделали большую ошибку. Я думаю, решение об атаке принял кто-то из иранского военного командования. Если честно, мне трудно поверить, что это было сделано намеренно. Но это был очень глупый шаг», — заявил Трамп.

Президент США в Twitter позднее написал, что он остановил атаку, потому что гибель 150 человек будет "непропорциональной" сбитому беспилотники. Именно такое число погибших Трампу назвали генералы.

Twitter.com @realDonaldTrump

В Тегеране тем временем заявили, что готовы отразить любое нападение США. И в качестве доказательства опубликовали видео запуска ракеты, которая и сбила американский беспилотник. Кстати, именно эта площадка была одной из возможных целей бомбардировок, которые Вашингтон отменил. США настаивают, что беспилотник был атакован в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В связи с этим над ним с сегодняшнего дня запрещены полеты американских гражданских самолетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеканал NBC опубликовал кадры со сбитым Ираном беспилотником США.