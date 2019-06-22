Видео: Новый памятник на месте гибели Виктора Цоя установили в Латвии

21 июня поклонники Виктора Цоя отметили день рождения своего кумира. Музыканту исполнилось бы 57 лет. В Латвии на месте гибели лидера группы «Кино» к этой дате открыли новый памятник. Средства на проект собирали шесть лет.

Все монументы, которые устанавливались здесь до этого, были изготовлены кустарным способом и со временем приходили в негодность. Авторы обещают, что нынешняя гранитная плита с бюстом Цоя, простоит не меньше ста лет.

«Полностью заменен фундамент, все элементы были использованы по современным строительным технологиям, что бы это было мощно, крепко долговечно», — рассказал автор памятника Виктору Цою Руслан Верещагин.

А на родине Виктора Цоя в Петербурге, фанаты группы «Кино» традиционно собрались на Богословском кладбище. К могиле исполнителя несли цветы и конечно же пели любимые песни.

15 августа 1990 года лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе под Ригой. Но даже после смерти «последнего героя» армия его поклонников продолжает расти, а большинство песен стали настоящей классикой русского рока.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сложились судьбы любимых женщин Виктора Цоя.