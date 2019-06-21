Валерия трогательно поздравила с днем рождения старшую дочь

Известная исполнительница Валерия поздравила с праздником свою дочь Анну. В торжественной публикации певица пожелала своему ребенку успехов в творчестве и личной жизни. Однако отметила, что дочь выбрала сложный и тернистый путь.

« Хочу, чтобы ты продолжала сочинять крутые нестандартные произведения. У тебя уже есть свои слушатели, а завтра их будут миллионы », — заявила в соцсети Валерия.

Instagram @valeriya

Также звездная мама отметила, что вечеринка в честь дня рождения Анны была очень крутой и необычной. Анне Шульгиной, которая теперь выступает под псевдонимом SHENA, исполнилось 26.

Анна Шульгина. Instagram @anna_shulgina

Валерия воспользовалась случаем и попиарила у себя творчество дочери. Певица посоветовала подписчикам срочно знакомиться с творчеством дочки и скачать ее трек «Соната».

Некоторые пользователи высказались по поводу талантов дочери Валерии:

«Ничего особенного в Вашей дочери нет! Если бы не такая мама и не такой отчим… Ничего такого сверхъестественного в ней нет», — отметил один из юзеров.

Хотя в большинстве своем поклонники Валерии присоединились к поздравлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нонна Гришаева опубликовала нежное фото с дочерью в ее день рождения.