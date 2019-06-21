Кремль назвал проявлением русофобии инцидент в Тбилиси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль всерьез обеспокоен протестами в Тбилиси. Об этом сообщает РБК. Антироссийские настроения вспыхнули в Грузии в четверг, 20 июня, во время проведения встречи Межпарламентской ассоциации православия. Там депутата, представлявшего Россию, облили водой.

Протестующие требовали отставки руководителей Службы госбезопасности и полиции Грузии. Произошли стычки оппозиционеров с правоохранителями. Травмы получили порядка 240 человек.

«Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность» , — прокомментировал инцидент Песков.

То что гражданину России угрожала опасность, при чем на международном мероприятии, вызывает крайнее осуждение Кремля.

«Грузия — страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России», — напомнил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, вопрос личной безопасности граждан РФ, находящихся на территории Грузии, очень беспокоит Кремль.

Ранее депутат Гаврилов рассказал о произошедшем в грузинском парламенте.