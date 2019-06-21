Фанаты неоднозначно приняли анонс клипа Киркорова на песню «Стеснение пропало»

Филипп Киркоров начал готовить фанатов к премьере нового клипа, который судя по всему, должен переплюнуть «Ибицу».
Премьера видео на песню «Стеснение пропало» запланирована на 24 июня. В коротком анонсе, артист выступает в роли акушера-гинеколога.
«Этот контент может шокировать вас, оскорбить ваши чувства или повредить вашему нравственному развитию», — предупредил Киркоров и установил возрастное ограничение 18+.
Подписчики Филиппа Бедросовича неоднозначно восприняли новость от певца.
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«Хочется уже чего-то другого… И обижайтесь, сколько хотите»;
«Очередная бредятина… Мдеее, я хоть и не хейтер, но лучше про Зайку послушаю песню и клип гляну, чем такое смотреть…»;
«Сударь!!! Что-то вы не туда полезли»;
«Киркоров пошел по наклонной. А какие раньше песни были душевные»;
«Очередная пошлость»;
«Больше нечем удивлять?»
Однако многих новый клип заинтриговал и юзеры наперебой бросились осыпать комплиментами короля эстрады.
«Очень ждем!»
«Филипп 😂😂 как всегда 💣 ждем»
«Лайк поставлен, условия соблюдать теперь хочешь — не хочешь, а придется, и за свои безответственные поступки ответить готова по всей строгости 😂 УРА! Ой, нет, точнее: У-ТАЦ-ТАЦ! 🎵🎵🎵🤣🤣 Да здравствует новый клип и его хулиган-главный герой 🎉🎉🎉🎉🎉 Или главврач 🤔❓❓ Ладно, там разберемся 🤣🤣🤣 Ждем»
(Пунктуация и орфография авторов сохранены — Прим.ред.)
Ранее 5-tv.ru рассказывал о жутком видео из самолета, которым поделился Киркоров.