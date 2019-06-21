Принц Уильям, сын принца Чарльза и внук королевы Елизаветы II празднует 21 июня свой 37-й день рождения. В честь этого в Instagram-аккаунте Кенсингтонгского дворца появилось фото с улыбающимся Уильямом, вероятно снятое где-то в саванне. В публикации герцога Кембриджского поздравили с днем рождения, но настоящая похвала развернулась в комментариях.

«Будущий король, достойный принц, любящий муж, сострадательный отец, преданный король, трудолюбивый наследник… Поздравляем с 37-м днем ​​рождения Его Королевское Высочество. Мы так гордимся вами», — написал royal.life.uk.

Instagram @kensingtonroyal

«Он похож на свою мать!»

«Да, у них одинаковая улыбка»

«С днем рождения, принц Уильям! Ты будешь великим королем»

«Великолепный принц Уильям!» — пишут остальные фолловеры.

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В то время как Британия восторгается Уильямом, его брат Гарри рассказывает, почему он пошел на свадьбу не в костюме, а в военной форме.

Он пошел под венец в мундире Королевской конной гвардии — этот сюртук Гарри выбрал с позволения своей бабушки, Елизаветы II.

«Это одна из моих любимых (военных форм — Прим. ред.), и мне повезло, что я смог надеть ее в такой день» , — цитирует Гарри Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвали отвращение у общества.