Экс-ведущая «Орла и решки» Гамаюн стала мамой

Бывшая ведущая программы «Орел и решка» Маша Гамаюн родила первенца, пишет 7дней.ru. По данным издания, это произошло еще в конце мая. Однако сама молодая мама пока не спешит рассказывать о столь важном событии ни в соцсетях, ни в комментариях СМИ.

Известно, что 28-летняя Гамаюн категорически против того, чтобы пиариться в сети за счет личной жизни. По этой причине поклонники телеведущей с пониманием отнеслись к тому, что она на какое-то время «затихла» в Instagram и даже закрыла комментарии.

«Когда буду готова делиться, все расскажу!» — цитируют Машу Гамаюн ее знакомые.

Гамаюн вела 17 сезон шоу «Орел и Решка. Морской сезон». Проект покинула как раз по причине беременности.

Instagram @ga_ria

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