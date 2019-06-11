«Надела мусорный пакет на голову»: в сети обсуждают фото Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева заинтриговала фанатов необычным фото в Instagram. На снимке она предстала в БДСМ-маске на голове.

Пост подписан: «Настюха-бэдээсэмовна».

Никаких комментариев телезвезда больше не оставила, кроме хэштега #туристическаяполиция, что, скорее всего, связано с комедийным сериалом, в котором она сейчас снимается.

Instagram @ _agentgirl_

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Фанаты Ивлеевой не остались равнодушными и поделились своим мнением.

«А почему бы и нет. Очень даже кстати»;

«Так тебе гораздо лучше»;

«Черная Пантера. Женская версия»;

«Надела мусорный пакет на голову»

«Когда мама не выпускает на улицу без шапки».

Настя Ивлеева — российский видеоблогер. Наиболее известна в Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орел и решка. Перезагрузка». Сейчас она снимается в сериале «Туристическая полиция» и ведет собственный блог на YouTube.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Ивлеева попала в список Forbes.