Известный телеведущий Дмитрий Шепелев публично признался, что специально не показывает сына Платона, пишет Teleprogramma.pro.

Артист заявил, что сам до сих пор смущается от внимания поклонников и не хочет, чтобы также страдал ребенок.

«Вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я когда слышал шепот за спиной, девичье „хи-хи“, „подпишите для жены“ обмирал, холодел, не знал, где скрыться», — отметил Шепелев.

Он добавил, что Платон должен сам решить — нужна ли ему слава и узнаваемость.

«А пока я за него отвечаю, хочу чтобы он жил спокойно», — сказал Дмитрий.

При этом Шепелев не стал распространяться о том, почему скрывает сына и от родителей Жанны Фриске, которая скончалась четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фотографии сына, которую Шепелев опубликовал в день смерти Фриске.