Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Правительство России временно разрешило ввозить с Украины некоторые виды товаров, которые внесены в санкционный список. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новое постановление касается трансформаторов с жидким диэлектриком, трансмиссионных валов и некоторых видов трубной продукции. Трансформаторы можно будет ввозить до 1 октября 2020 года, валы до 1 июля 2019 года, а трубы до 1 октября 2021 года.

Документ вносит изменения в постановление Кабмина о реализации президентского указа, который ввел специальные экономические меры в отношении Незалежной. Он был подписан в октябре 2018 года в ответ на недружественные действия Киева в отношении российских граждан и юридических лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт из Совфеда назвал планы Владимира Зеленского по превращению Украины в богатую страну «только словами».