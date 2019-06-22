Фото: Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной избраннице

, 3:32 Фото 294

В браке у русской красавицы и британского аристократа родились трое детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @justinportman

Британский аристократ Джастин Портман, у которого в предыдущем браке с русской красавицей Натальей Водяновой родились трое детей, женился на своей новой избраннице Морган Снайдер. Он разместил в Instagram фото, на котором они оба в свадебных нарядах счастливо смеются, при этом отчетливо видно, что его подруга находится уже на приличном сроке беременности.

«Моя красивая новая жена», — подписал он снимок.

Instagram @justinportman

Гороскоп на 22 июня: Взмахните белым флагом, Скорпионы!

Его теперь уже супруга — актриса и дизайнер ювелирных украшений. Свадебная церемония состоялась в графстве Херефордшир, где и вырос Портман.

Российская топ-модель и подданный Великобритании расстались в 2011 году. Судя по Instagram Портмана, он часто проводит время с их общими детьми — Лукасом, Невой и Виктором.

А Наталья живет в гражданском браке с французским бизнесменом Антуаном Арно, у пары родились двое детей.

Ранее Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 22 июня: Взмахните белым флагом, Скорпионы!

Последние новости

4:56
Вице-премьер Украины предрек новый «майдан» из-за русского языка
4:28
Жади из «Клона» показала, как похудеть после 40 лет
4:00
День памяти и скорби. Россияне вспоминают о жертвах Великой Отечественной войны
3:32
Фото: Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной избраннице
3:00
Гороскоп на 22 июня: Взмахните белым флагом, Скорпионы!
2:47
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
2:23
Валуев рассказал о своем «условно смертельном» заболевании
1:28
Оправдал название «Северная Венеция»: Сильнейшие ливни затопили Петербург после жары
0:59
«Нафотошопились»: В сети высмеяли Бородину и Орлову из «Дома-2» за ретушь
0:46
Подозреваемый в убийстве Исаенковой экс-глава Раменского района снова арестован
0:28
Пятый канал нашел пару, которой помогли грифоны на Банковском мосту в Петербурге
0:16
Видео: Новый памятник на месте гибели Виктора Цоя установили в Латвии
23:58
В Совфеде констатировали финансовый ущерб Грузии без авиасообщения с РФ
23:37
Актриса Юлия Высоцкая рассказала о неожиданной зависимости
23:22
Водитель гидроцикла наехал на ребенка в районе лодочной станции в Подмосковье
22:57
Климова, Успенская и Семенович — эксперт оценил пластику звезд
22:44
Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
22:29
Коломойский согласился покрасить пару ларьков в Донбассе
22:18
Видео: У Сергея Шнурова «отняли» люксовый гараж в центре Петербурга
21:58
Беглов поприветствовал выпускников Военно-морской академии в Кронштадте

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама