Фото: Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной избраннице

Британский аристократ Джастин Портман, у которого в предыдущем браке с русской красавицей Натальей Водяновой родились трое детей, женился на своей новой избраннице Морган Снайдер. Он разместил в Instagram фото, на котором они оба в свадебных нарядах счастливо смеются, при этом отчетливо видно, что его подруга находится уже на приличном сроке беременности.

«Моя красивая новая жена», — подписал он снимок.

Instagram @justinportman

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Его теперь уже супруга — актриса и дизайнер ювелирных украшений. Свадебная церемония состоялась в графстве Херефордшир, где и вырос Портман.

Российская топ-модель и подданный Великобритании расстались в 2011 году. Судя по Instagram Портмана, он часто проводит время с их общими детьми — Лукасом, Невой и Виктором.

А Наталья живет в гражданском браке с французским бизнесменом Антуаном Арно, у пары родились двое детей.

Ранее Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына.