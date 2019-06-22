Верна стилю: Беременная Миранда Керр продолжает носить мини и шпильки

Австралийская супермодель Миранда Керр, бывший «ангел» Victoria's Secret несмотря на приличный срок беременности остается верной своему стилю.

36-летняя мать двоих детей, помимо заботы о своем здоровье в преддверии пополнения в семействе и своей основной работы, нашла время, чтобы запустить собственный бренд органической косметики.

В честь этого Керр устроила грандиозную бьюти-презентацию в Малибу, которую посетили разные знаменитости. Сама же виновница торжества предстала перед гостями и многочисленными фотокамерами в очень коротком платье цвета фуксии и элегантных светлых туфлях на шпильке. При этом облегающий наряд подчеркивал живот модели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о двух детях Миранды Керр.