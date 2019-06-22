«Толстый и грязный»: Постаревшего актера «Друзей» с трудом узнали поклонники

Актер Мэттью Перри, прославившийся после съемок в сериале «Друзья», шокировал поклонников своим внешним видом. Долгое время звезда совсем не появлялся на публике: он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью и перенес несколько тяжелых операций, пишут Дни.ру. Как оказалось, многочисленные проблемы актера со здоровьем отразились и на его внешности. Из стройного красавца, покорившего не одну сотню поклонниц, он превратился в неухоженного седого 49-летнего мужчину.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 21 Июн 2019 в 3:42 PDT

В сети распространились кадры, на которых Перри запечатлен на улицах Манхэттена. Он вышел прогуляться, однако папарацци подловили момент и сделали провокационные снимки. Фотографии любимца миллионов разочаровали фанатов.

«Толстый и грязный!»

«Кошмар! Что с ним стало?»

«Ужас, бомж».

«Это кто? Хоть бы подписали», — написали пользователи.

Впрочем, другие звезды сериала «Друзья» тоже значительно постарели. Прославившиеся на весь мир Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс опубликовали в социальной сети совместный снимок, глядя на который фанаты сочли, что годы погубили красоту знаменитостей. Их лица покрылись морщинами, а глаза потускнели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что папарацци поймали Дженнифер Энистон в бикини на пляже.