За путешествие в какие города туристы готовы платить большие деньги?

, 14:11 342

Специалисты проанализировали стоимость железнодорожных билетов и определили самые крупные заказы.

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Фото, видео: Известия / Павел Кассин, Павел Бедняков

Сервис по продаже билетов составил рейтинг городов, куда путешествие по железной дороге обошлось туристам дороже всего, сообщает РИА Новости.

Была проанализирована стоимость забронированных с начала 2019 года билетов и определены самые дорогие заказы. Выяснилось, что пассажиры, приобретающие эту категорию билетов, ездят на дальние расстояния — в Иркутск, Владивосток, Хабаровск и в города Европы, а также выбирают вагоны класса «люкс».

К примеру, четыре иностранца купили билет в сибирский город из Москвы и заплатили 143 тысячи рублей. На человека вышло более 35 тысяч рублей.

На второй строчке рейтинга — путешествие из Владивостока в Иркутск. За один билет пассажир заплатил почти 30 тысяч рублей.

На третьем месте — заказ иностранцев, которые отправились из Москвы во Владивосток и отдали 45 тысяч рублей за каждого. Немного дешевле обошлась стоимость билета из Москвы в Хабаровск — 42 тысячи рублей на человека.

В целом, туристы предпочитают повышенный комфорт в поездках. В частности, есть путешественники, которые любят тишину и готовы оплатить двухместный люкс, чтобы их одиночеству никто не мешал. Так, одна дама заплатила за купе при переезде из Москвы в Париж 73 тысячи рублей.

А самый дорогой билет на поезд за границу на французский курорт Ницца составил 40 тысяч рублей на одного человека.

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