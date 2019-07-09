«Копия Жанны»: Шестилетнего сына Фриске засняли на детском празднике

Видео 52 294

Видео с Платоном Шепелевым появилось на его странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @platon.shepelev

Фотографии и видео с участием с шестилетнего сына певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году, появляются на просторах сети крайне редко. Отец Платона ведущий Дмитрий Шепелев не раз признавался в интервью, что не хочет делать жизнь сына достоянием общественности. Тем не менее на официальной странице Платона в Instagram периодически появляются кадры с его участием. Фанаты с нетерпением ждут фотографий малыша, и каждая публикация в аккаунте мальчика вызывает всплеск обсуждений в сети.

Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

В пятницу, 21 июня, на странице Платона Шепелева появилось новое видео. Сына Фриске успели заснять в тот момент, когда он находился на детском празднике. На кадрах малыш запечатлен с бокалом, в котором, вероятно, налит газированный напиток.

Красивый, элегантный, в черном костюме, уже повзрослевший Платон вызван восхищение подписчиков. В комментариях многие отметили, что с годами он становится все больше похож на свою знаменитую мать.

«Копия Жанны!»

«Мамин сыночек, она всегда с тобой защищает и любит!»

«На маму как похож», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Жанны Фриске «зажег» на дискотеке.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +12°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

6:16
Что испокон веков нельзя делать женщинам в день Тихвинской иконы Божией Матери
6:03
Жители Курска нашли клад, отдали государству и отсудили два миллиона рублей
5:51
На курорте «Игора» прошел автофестиваль «Tsunami Picnic»
5:27
Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии
5:16
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
5:01
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги

Сейчас читают

Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге