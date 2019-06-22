Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что у России нет планов спустить флаг и отдать Курилы, несмотря на территориальные претензии Японии.

«Ну нет. Таких планов у нас нет», — заявил президент в беседе с ведущим телеканала «Россия-1» Сергеем Брилевым.

Также глава государства отметил, что продолжаются активные работы по реализации программ развития Дальнего Востока, в которые входят и Южные Курилы. Планируется развитие инфраструктуры. В частности, недавно была открыта новая воздушная гавань.

Владимир Путин добавил, что ожидает встречу с премьер-министром Японии, на которой он продолжит диалог как по этому вопросу, так и по вопросу подписания мирного договора между нашими странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ввести безвизовый режим между Россией и Японией.