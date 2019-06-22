Четыре человека погибли после теракта в Египте

Как минимум четыре человека погибли в результате теракта недалеко от международного аэропорта города Эль-Ариш в Египте. О происшествии сообщает телеканал «Аль- Арабия» в субботу 22 июня. Подробности происшествия и официальная информация на данный момент неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о серии взрывов на ближнем востоке. Так, в мечети Багдада произошел взрыв 21 июня, а в городе Камышли на северо-востоке Сирии взлетел на воздух заминированный автомобиль. Как сообщило государственное телевидение республики, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Относительно инцидента в Багдаде данных о пострадавших не поступало.