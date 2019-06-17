Заминированный автомобиль взорвался на северо-востоке Сирии в городе Камышлы. Как сообщает государственное телевидение республики, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Точное число жертв остается под вопросом.

Камышлы находятся на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасака, практически вплотную к турецкой границе. Взрыв произошел в северо-западном районе города под названием Кадур-Бек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела деревни в окрестностях Алеппо погибли мирные жители. Террористы ночью обстреляли населенный пункт из минометов, количество убитых и раненых точно неизвестно.