Госдума приняла закон о приостановке действия договора РСМД

Госдуарственная дума РФ во вторник, 18 июня, приняла закон внесенный на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В нем три статьи, одна из которых предписывает приостановить действие Договора, другая предоставляет право принятия решения о возобновлении президентом РФ, а третья регламентирует вступление в силу - с дня официального опубликования.

В Совфеде закон планируют рассмотреть 26 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперты считают выход США из ДРСМД предлогом для осуществления «ядерного шантажа».