Бастрыкин взял на контроль дело о насилии осужденных журналиста и студента

, 18:38 Интервью 13

Председатель Следственного комитета России поручил тщательно выяснить все обстоятельства преступления.

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Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский, Пятый канал

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении двоих осужденных — московского студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В насилии по отношению к Михеенко и Евгеньеву подозреваются пока еще неустановленные должностные лица ОМВД России по району Щукино города Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Отмечается, что Бастрыкин принял решение о постановке дела под личный контроль после обращения из Союза журналистов России. Глава СК РФ поручил тщательно выяснить все обстоятельства преступления.

Никита Михеенко и Андрей Евгеньев были осуждены в 2017 году по статье 228 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в «Роскосмосе».

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