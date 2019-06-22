Бастрыкин взял на контроль дело о насилии осужденных журналиста и студента

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении двоих осужденных — московского студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В насилии по отношению к Михеенко и Евгеньеву подозреваются пока еще неустановленные должностные лица ОМВД России по району Щукино города Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Отмечается, что Бастрыкин принял решение о постановке дела под личный контроль после обращения из Союза журналистов России. Глава СК РФ поручил тщательно выяснить все обстоятельства преступления.

Никита Михеенко и Андрей Евгеньев были осуждены в 2017 году по статье 228 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в «Роскосмосе».