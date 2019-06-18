Максим Галкин празднует свой 43-й день рождения 18 июня 2019 года — первой из поздравивших оказалось его жена Алла Пугачева. Она разместила у себя в Instagram трогательное фото, на котором они с Галкиным сидят в машинке, склонив друг к другу головы.

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«Мой любимый, с днем рождения!!!» — трогательно написала Алла Борисовна.

В комментариях к посту собралось целое «созвездие» — отметилась добрая половина российской эстрады.

Instagram @alla_orfey