Максим Галкин празднует свой 43-й день рождения 18 июня 2019 года — первой из поздравивших оказалось его жена Алла Пугачева. Она разместила у себя в Instagram трогательное фото, на котором они с Галкиным сидят в машинке, склонив друг к другу головы.
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«Мой любимый, с днем рождения!!!» — трогательно написала Алла Борисовна.
В комментариях к посту собралось целое «созвездие» — отметилась добрая половина российской эстрады.
В комментариях к посту собралось целое «созвездие» — отметилась добрая половина российской эстрады.
«Поздравляю!!! Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые! Пусть так будет всегда», — написал Игорь Николаев.
«С днем рождения», — лаконично отметилась Яна Рудковская.
«Алла Борисовна! С Днем Рождения Вашего Замечательного Надежного и Необыкновенного Мужа!» — поздравила Лолита Милявская.
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Короткие поздравления оставили Филипп Киркоров, Эвелина Хромченко, Валерий Сюткин и Алика Смехова. В комментариях отметился и сам именинник, который нежно поблагодарил Пугачеву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева с красной помадой на губах сразила поклонников.