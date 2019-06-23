Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова, много лет хранившая верность образу жгучей брюнетки стала блондинкой. Певица опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором смотрит в камеру из-под спадающих на лицо белокурых локонов.

«Что-то пошло не так, — подписала Темникова снимок.

«Я жесть?» — поинтересовалась она позже у подписчиков, назвав себя «лесовичком».

Instagram @lenatemnikovaofficial

Артистка объяснила, что каждое лето ее тянет перекраситься в блондинку. Многим поклонникам понравился новый имидж, но большинство все же расстроились.

«Ну неее», — одним из первых отреагировал Сергей Лазарев.

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«Светлый цвет волос не выражает твою красоту, твой характер и уникальность тебя. Олицетворение серой массы, не делай так больше, Лена, договорились?», — поддержали его комментаторы.

Многие поклонники надеются, что на фотографии Темникова просто в парике.

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Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Темникова рассказала о своем эксперименте с детокс-диетой, которая помогла ей убрать на талии несколько лишних сантиметров.