Неугомонный Мишико: соратники Саакашвили дестабилизируют ситуацию в Грузии

Вернемся в Кремль. Вторая проблема, которая привлекла внимание участников Совбеза — это Грузия. Президент в пятницу, 21 июня, подписал указ о приостановке авиасообщения с этой страной с 8 июля. Там очевидно небезопасно. А все потому, что кто-то упорно решил устроить в Тбилиси майдан. Там три последних дня штурмуют парламент. Уже есть один погибший и сотни раненых. Причем все происходит под антироссийскими лозунгами и под американскими и украинскими флагами. Кто так упорно раскачивает лодку, обвиняя во всем Москву, узнал Алексей Полторанин.

Около семи вечера перед зданием парламента снова начали собираться протестующие. По некоторым оценкам сюда пришли несколько тысяч человек. По периметру правительственное здание окружила местная полиция. Главное требование демонстрантов — отправить в отставку главу МВД, который в этот четверг приказал задержать активистов на митинге. Итог этих арестов — 240 раненных. Один человек погиб.

«Народ начал просить отставку министра внутренних дел, потому, что он вел себя, как министры не ведут себя. Это было абсолютно превышение сил», — считает участник движения «Вместе домой» Нана Пехмашвили.

Масштабные акции протеста, сопровождающиеся беспорядками, продолжаются уже третий день. А начинались они с антироссийских лозунгов. Поводом для выступлений оппозиции стало кресло спикера местного парламента — в него сел депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он возглавляет межпарламентскую ассамблею православия, генеральная сессия которой должна была пройти в четверг в Тбилиси.

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Изначально мероприятие планировали в президентском дворце, но помешал демарш украинского дипломата — он начал выкрикивать традиционные обвинения в непрекращающейся российской агрессии. Организаторам пришлось прервать заседание и перенести его в здание парламента. А там Сергею Гаврилову предложили кресло спикера, он и сел.

И тут как по команде уже грузинские депутаты возмутились и тоже стали кричать про «страну-оккупанта». Заседание вновь оказалось сорванным. Здание заполнила агрессивная толпа прекрасно подготовившихся к акции людей. Качественные плакаты в руках, в толпе тележурналисты и кураторы, которые отдавали распоряжения на английском. На площади перед зданием парламента демонстранты. В руках флаги: грузинские, украинские, американские.

Начинали с лозунгов про агрессивную Россию. Потом пошли на штурм. Требовали отставки спикера парламента, не уследившего за своим креслом, а заодно и досрочных выборов. Полиция начала теснить толпу, в ответ получили камни. Тогда стражи правопорядка применили водометы, газовые гранаты, и резиновые пули.

Акции протеста продолжились и в пятницу. На сцену вышла оппозиция — в парламенте она занимает двадцать одно место из 150-ти и серьезной политической силой не является. Однако напрямую связана с Михаилом Саакашвили, который последние годы живет в США, так как против него в Грузии возбуждено уголовное дело. И теперь становится ясно, кто стоит за протестами в Тбилиси — ведь Саакашвили не раз заявлял, что очень хочет вернуться в Грузию.

«Истинный причины — это происки антинародной оппозиции Грузии, которая которую возглавляет до сих пор Михаил Саакашвили, и его сторонники которые постоянно дестабилизируют ситуацию в Грузии, нагнетают обстановку», — считает президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.

Для Саакашвили сейчас главное — повторить свой успех 16-летней давности, когда такие же уличные беспорядки в итоге привели к государственному перевороту. Как повлияет очередная революция на экономику страны — для Мишико не столь важно.

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А ведь огромную часть своего дохода Грузия получает от туризма. Россияне массово сдают авиабилеты и отказываются от туров. По закону им должны полностью вернуть деньги. В самой Грузии сейчас отдыхают около шести тысяч туристов, приехавших по путевкам. И еще до 20 тысяч тех, кто поехал самостоятельно. Все они должны вернуться до 8 июля 2019 года. С этого дня российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию.

«Российские туристы по нашей информации входили в первую пятерку наиболее активных туристов и безусловно это конечно потеря для туристической индустрии Грузии», — заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В Грузии уже начали подсчитывать убытки — ведь именно из России сюда приезжает больше всего туристов. Только за пять месяцев этого года страну посетило около полмиллиона человек. Абсолютный рекорд за несколько последних лет. Теперь туристический сезон окончательно сорван.

«Всей Грузии будет плохо, потому что все ждут туристов с России», — уверен Иосиф Леяшвили.

Представители грузинской туриндустрии утверждают, что находиться в стране безопасно. Да, пока властям удается контролировать ситуацию. Хотя для этого и пришлось применить силу. Но другого выхода не было. Все происходящее стало результатом многолетней безуспешной борьбы действующих властей с остатками наследия Саакашвили.

«Все эти семь лет борется вот этой оппозицией, которой они когда-то простили. Преступно простили этих преступников, сделав кооперацию и не посадив их всех прихвостней Саакашвили, замешенных во всех преступлениях Грузии, на соответствующие нары в тюрьму», — считает Хомерики.

Эксперты уверены, что режиссеры выступлений оппозиции находятся в США. И именно там будут решать, как страна будет развиваться дальше, кто ее возглавит, с кем стоит вести торговлю и на туристов из каких стран надо ориентироваться. Сейчас на сайте американского посольства опубликовано обращение с просьбой сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Хотя если бы толпа пошла на штурм Капитолия в Вашингтоне ответ полиции был бы незамедлительным и жестким. В общем, грузинским полицейским можно только посочувствовать. И надо отдать должное их выдержке.