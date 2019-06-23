Видео: Саакашвили заявил, что россияне «обнаглели до конца»

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Бывший грузинский президент, а ныне украинский политик призвал украинцев ехать отдыхать в Грузию вместо россиян.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 112.ua

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 13

Экс-президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили изложил свою версию происходящих в Грузии волнений. В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что россияне «обнаглели до конца».

«Вы знаете, что происходит в Грузии сейчас в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца, там они устроили нам: привезли одного реально оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила», — заявил политик.

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Кроме того, комментируя введенный Россией временный запрет на пассажирское авиасообщение с Тбилиси, Саакашвили призвал украинцев ехать отдыхать в Грузию вместо россиян, а руководителей украинских авиакомпаний и туроператоров — снизить цены.

«Я хочу просто обратиться к украинцам. Братья украинцы и сестры, поезжайте отдыхать в Грузию. Я хочу встретиться с руководством украинских авиакомпаний, чтобы они снизили цены, потому что это нечеловеческие цены на полеты, к туроператорам я хочу обратиться: сделайте человеческие условия, потому что люди не могут себе позволить. Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там вместо россиян», — Саакашвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что именно сторонники Михаила Саакашвили стоят за проходящими в Грузии несколько дней акциями протеста.

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