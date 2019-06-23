Звезда «Дома-2» Илья Яббаров усыпал Алену Рапунцель розами

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров пытается снова восстановить отношения с матерью своего четырехмесячного сына Богдана Аленой Рапунцель.

Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена с двумя огромными букетами роз.

«Сегодня классный день. Смотрите в эфире через неделю. Если честно, то сейчас я чувствую себя счастливой. И не важно, почему️. Пусть так будет всегда. Порой нужно много сделать ошибок, чтоб понять настоящий смысл счастья. Ну что, от кого букет? И почему два?», — заинтриговала фолловеров Алена.

Тайного ухажера рассекретила подруга Рапунцель Майя Донцова у себя на странице в Instagram в stories. Она подтвердила, что Яббаров снова стал ухаживать за Аленой. Девушка помирилась с ним за несколько недель до возвращения в телепроект «Дом-2» после декретного отпуска.

В аккаунте проекта также появилась информация о том, что Яббаров все больше времени уделяет сыну и Алене Рапунцель, а подписчики увидели совместные фотографии пары.

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Однако, несмотря на шикарные букеты, фанаты уже не верят, что у этих отношений есть будущее:

«Разочаровалась в тебе, после всего, что он сделал — так унизиться… Да он просто стоял на краю обрыва, вот и решил вернуться от безысходности, зная, что примешь его. Как много было слов о гордости»;

«Лишь бы не пафос был, а чувства!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Яббаров потратил на сына за месяц четверть миллиона рублей.