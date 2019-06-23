«Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием

Известная поп-исполнительница Наташа Королева стала гостьей программы на федеральном канале, на которой обсудила с другими участниками шоу вопросы правильного питания. На своей странице Instagram звезда анонсировала выпуск телепередачи. Она опубликовала короткое видео, на котором запечатлены основные моменты шоу Максима Галкина.
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Внимание зрителей привлек диалог артистки с ведущим передачи. Шоумен спросил у Королевой, готовит ли она своему мужу, на что получил неожиданный ответ.
«Не готовлю, клянусь», — призналась теледива.
Юморист не упустил возможности пошутить над гостьей программы.
«Украинская жинка-то не готовит?!» — иронично заметил он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева похвасталась «платьем девственницы».