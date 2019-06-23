В «Зените» рассказали, когда решится судьба Кокорина

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Контракт спортсмена с футбольным клубом заканчивается 30 июня 2019 года.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 287

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в интервью для издания «Спорт-Экспресс» рассказал, что на данный момент не может говорить о будущей карьере Александра Кокорина, чей контракт с ФК истекает 30 июня 2019 года. По его словам, вопрос о судьбе футболиста в команде решится только после того, как он выйдет из тюрьмы.

«Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», –заявил Медведев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пьяные драки в центре Москвы в октябре 2018 года Пресненский суд приговорил 8 мая 2019 года братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. С учетом времени, проведенного в СИЗО, осужденным осталось провести в тюремном заключении полгода.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 287
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