Видео: Рогозин показал строительство космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал у себя в Twitter два видео с места строительства второй очереди на космодроме Восточный.

«А тем временем на Восточном под ракету-носитель „Ангара“ всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей», — подписал Рогозин первую запись.

На втором ролике глава «Роскосмоса» показал выборку грунта под сети глубокого заложения. Дмитрий Рогозин пояснил, что таково требование к обеспечению безопасности сложного инженерного сооружения.

Для полномасштабных работ продолжается мобилизация строителей и техники, отметил глава «Роскосмоса».

Строительство космодрома Восточный вблизи Амурской области началось в августе 2012 года на площади 700 квадратных километров. Первый запуск с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года. На этом событии присутствовал президент Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» проводит открытый «кастинг» в космонавты.