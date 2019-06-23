Приключения француза в России: Мотоциклист получил травму на встрече с «новичком»

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В воскресенье, 23 июня, на дороге в Петербурге произошло нелепое ДТП.

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Фото, видео: Пятый канал

Нелепое ДТП произошло на дороге в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 июня. На углу Московского проспекта и набережной реки Фонтанки мотоциклист столкнулся с начинающим водителем — на его машине был установлен желтый знак.

Как стало известно 5-tv.ru, на мотоцикле BMW по Северной столице ездил 66-летний француз по имени Бернар. Вероятно, он выбрал для путешествия в Россию такое транспортное средство, чтобы получить еще больше эмоций от поездки, но, вместо этого, получил негативный опыт.

В результате аварии иностранец заработал перелом руки и был вынужден обратиться к помощи медиков. Чем закончилось ДТП для петербургского водителя, пока неизвестно. Причины произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате столкновения двух внедорожников на внешнем радиусе петербургской кольцевой пострадали два человека.

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