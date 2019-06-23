«Троль наивысшего уровня»: Панин в платье провоцирует СМИ на скандал

Скандальный российский актер Алексей Панин похоже заскучал и решил буквально заставить СМИ писать о себе. На своей странице в социальной сети он опубликовал серию фотографий, где он изображен в полупрозрачном женском платье, и обратился якобы к подписчикам с освещением «секретной информации» из серии «только никому, особенно журналистам».

Instagram @alexey_panin_official

«Надеюсь что эта информация останется в тайне. Делюсь этим только со своими подписчиками и очень прошу не говорить журналистам. Вчера мне сделали операцию по смене пола. Все прошло хорошо!» — подписал фото Панин.

Дальше актер сделал грубое предложение, которое нельзя цитировать в СМИ.

Поклонники пришли в вострорг от выходки скандальной знаменитости. Были и те, кто почти поверил в реальность описываемой истории, но в основном все оценили чувство юмора Алексея Панина.

«Хороший человек, хороший Актер, еще и замечательный юморист»;

«Платье красивое»;

«Троль наивысшего уровня».

Были и те, кто поинтересовался, как же съемки фильма?

«Я буду в женском», — пошутил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Алексей Панин хоть и обладает казалось бы неплохим чувством юмора, увы, не оценил шутку Гарика Харламова и обрушился на него с резкой критикой, когда тот высмеял последнее эротичное видео с участием Панина и его любовь к сексуальным удовольствиям.