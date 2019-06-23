Поклонники Бородиной не поняли ее философствований о роскошной жизни

, 17:17 Фото 36

Ведущую «Дом-2» «заклевали» за хвастовство.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина осталась непонятой своими подписчиками после публикации поста о том, что же такое «роскошная жизнь» и как ее добиться.

36-летняя теледива разместила в Instagram фото из Турции, где они в настоящее время отдыхают с супругом бизнесменом Курбаном Омаровым. На снимке Ксения лежит на возвышенности, устланной восточными коврами, в роскошном длинном платье цвета фуксии, а рядом стоит поднос с напитками и яствами.

Instagram @borodylia

«Роскошная жизнь — это жить по своим правилам. Идти к своим целям. Не искать оправдания. Не быть удобным. Не оправдываться за свой выбор, свои мечты, свои интересы», — написала она.

Фолловеры в ответ поинтересовались, где бы взять деньги на роскошную жизнь.

«Для начала надо, конечно, на роскошную жизнь заработать или хотя бы иметь деньги, соответственно, потом статус», — напомнил один.

«Какие вы все звезды равнодушные и зажравшиеся. Деньги, видимо, некуда девать. Лучше бы деткам больным помогали. Позор вам», — написала другая.

«Вести такую помойку как „Дом-2“ и воображать себя Шамаханской царицей — сплошная показуха», — считает третий.

«Ксения, вы регулярно хвастаетесь перед людьми своей роскошной жизнью, при этом зная, что 90% населения живет в нищете. Вы хоть иногда покажите что-нибудь, что вы сделали полезного для общества», — посоветовал еще один подписчик.

Ранее Ксения Бородина рассказала о сценарии в «Дом-2».

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