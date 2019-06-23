Де Ниро и коллеги по цеху обвинили Трампа в связи с Москвой — видео

, 20:35 Видео 279

Давно конфликтующий с действующим президентом голливудский актер подчеркнул, что считает доклад спецпрокурора Роберта Мюллера ложью.

Фото: www.globallookpress.com

Известный голливудский актер Роберт Де Ниро, которые с самого начала находится в оппозиции к действующему президенту США Дональду Трампу, собрал единомышленников из числа коллег по цеху и опубликовал «антироссийский ролик», в котором обвинил главу государства в «сговоре» с Москвой. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал Now This.

В записи громкого политического обращения приняли также участие — актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер и продюсер Роберт Райнер.

Как заявил в самом начале ролика Де Ниро, в 2016 году в ходе президентских выборов США Москва «атаковала демократию» его страны. Коллеги по цеху вторят ему, добавляя, что Россия якобы развернула «массивную тайную операцию», для того чтобы помочь Трампу стать президентом Америки.

Что касается доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который после длительного расследования не нашел «руки Москвы», участники видео назвали провальным и ложным.

В финале обвинительного ролика голливудские звезды заявили, что обязательно привлекут Дональда Трампа к ответственности.

«Потому что никто — даже президент Соединенных Штатов — не стоит выше закона», — заявили они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп в интервью FoxNews заявил об испорченных отношениях с Москвой после расследования Мюллера, которое по его мнению являлось не чем иным, как лживой «охота на ведьм».

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