Известный голливудский актер Роберт Де Ниро, которые с самого начала находится в оппозиции к действующему президенту США Дональду Трампу, собрал единомышленников из числа коллег по цеху и опубликовал «антироссийский ролик», в котором обвинил главу государства в «сговоре» с Москвой. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал Now This.

В записи громкого политического обращения приняли также участие — актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер и продюсер Роберт Райнер.

Exclusive: @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/HaQRWj7KNK