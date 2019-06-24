Маркус Рива и #2МАШИ дали напутствия выпускникам 2019 года

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Латвийский певец и дуэт Марии Зайцевой и Марии Шейх дали мощный заряд на «Алых парусах— 2019».

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Фото, видео: Пятый канал

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Алые паруса 2019 163

Маркус Рива и дуэт #2МАШИ открыли искрометную и зажигательную концертную программу «Алых парусов — 2019». Латвийский певец поделился положительными эмоциями от выступления на Дворцовой площади 23 июня.

«Это самый яркий момент в моей музыкальной карьере, в жизни. Я первый раз выступаю, когда так много людей. Это какая-то сказка, мне надо проснуться», — рассказывает Рива, улыбаясь и в шутку хлопая себя по щекам.

Маркус добавил, что после своего выступления планирует переодеться и продолжить смотреть грандиозное шоу.

«Самое главное, чтобы у каждого была своя цель. Чтобы они не потерялись. Сейчас есть так много разных возможностей, и важно чтобы каждый из них нашел свой путь в жизни», — пожелал Рива выпускникам.

Свои пожелание оставили и участницы дуэта #2МАШИ — Мария Зайцева и Мария Шейх.

«Самое главное напутствие — это верить в себя, чувствовать себя, делать то, что ты хочешь. Не слушать никого, идти к своей цели. Все возможно и все реально», — сказала Шейх.

«Обязательно верить в себя и прислушиваться к внутреннему желанию. Именно к нему прислушиваться, а не к тому, что говорят вокруг», — добавила Зайцева.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечают в 15-й раз. В 2005 году после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с еще одним участником «Алых парусов — 2019» — Владимиром Пресняковым.

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