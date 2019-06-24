Зара и Alekseev оставили пожелания выпускникам 2019 года

Певица Зара и ее коллега по цеху Alekseev (Никита Алексеев) стали еще двумя участниками грандиозного шоу «Алые паруса — 2019», прошедшего в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. Певица Зара поделилась приятными эмоциями, едва сойдя со сцены.

«Грандиозный, масштабный концерт „Алые паруса“ стал визитной карточкой нашего города. Мне кажется все выпускники со всей страны приезжают именно на этот концерт, на это событие», — рассказывает Зара.

Певица вспомнила свой выпускной в деталях — в те годы была популярна группа «Гости из будущего», а в чартах крутилась композиция «Livin la Vida Loca» Рики Мартина.

«Я всегда мечтала стать певицей. И даже в ночь своего выпускного я успела поехать и отработать концерт и вернуться на свой выпускной», — делится воспоминаниями Зара.

Наконец, участница «Алых парусов — 2019» оставила свое пожелания выпускникам.

«Я хочу пожелать им верить в свои силы, пожелать любви. Мы в них очень верим. Людям важно осознавать, что их любят, в них верят — тогда они могут свернуть горы», — заключила Зара.

К поздравлениям певицы присоединился Никита Алексеев, который также «раскачивал» Дворцовую своими треками.

«Самое главное — всегда помнить, что все в нашей жизни — это любовь, стремление к добрым поступкам, желание к саморазвитию, самосовершенствованию. Я вам желаю не переживать, потому что главное — быть хорошим человеком внутри себя. Профессионалом ты становишься по истечению многих лет, а хорошим человеком ты можешь быть уже сегодня», — добавил Алексеев.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечают в 15-й раз. В 2005 году после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади.