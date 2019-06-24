Королева Елизавета II держит «под колпаком» принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II тайно следит за жизнью Меган Маркл и принца Гарри, сообщает Express со ссылкой на источник, близкий к монаршей семье. Ранее стало известно, что Гарри вместе с супругой переехали во Фрогмор-коттедж подальше от больших дворцов — многие расценили это как небывалое проявление самостоятельности. Также чета завела отдельный Instagram и разделила благотворительную деятельность с Кейт Миддлтон и Уильямом, что подкрепило мнение о независимости Маркл и Гарри. Неназванный источник утверждает, что это не более чем видимость.

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По его словам, переезд координировала лично королева Елизавета II и ее канцелярия.

«Королева хочет гарантий того, что они (Меган и Гарри — Прим. ред.) координируют свои дела с остальными членами семьи, дабы в итоге, королевская семья не получила «независимое государство Фрогмор“», — сообщил источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что располневшая после родов Меган Маркл впервые появилась на публике.