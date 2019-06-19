В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) составила рейтинг лучших университетов мира, сообщает RT. В список вошли 25 российских высших учебных заведений. Среди них лидирующие позиции занимают вузы Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) занял 84 место. Он поднялся на шесть позиций по сравнению с 2018-м годом. На 13 позиций улучшил свои показатели и занял 231 строчку Новосибирский государственный университет (НГУ). Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с 235-й позиции переместился на 234-ю.

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А вот Уральский федеральный университет смог подняться на целых 48 строчек, он занимает в этом году 364-е место.

В прошлом году в рейтинге лучших университетов мира Best Global Universities оказались 14 вузов России.