Завотделением центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы № 52 Москвы Елена Бобрикова в интервью для РИА Новости рассказала, почему людям, страдающим аллергией на пыльцу, опасно употреблять яблоки, груши, орехи и косточковые фрукты. По словам специалиста, все перечисленные продукты провоцируют перекрестную аллергию. Поскольку в двух аллергенах содержатся однотипные белковые молекулы, организм реагирует на них одинаково.

Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Наиболее распространенная группа перекрестных аллергенов — «это береза — яблоко», отметила эксперт. Согласно статистическим данным, около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, не могут употреблять косточковые фрукты в большом количестве, поскольку организм на них реагирует аналогичным образом.

При первых симптомах перекрестной аллергии — зуде в полости рта, отеке языка и гортани — аллерголог посоветовала обратиться к врачам и перестать употреблять аллергенный продукт. В противном случае фрукты могут спровоцировать дальнейшие реакции организма, среди которых слезотечение и заложенность носа, шумное дыхание, высыпания, отеки лица, шеи и рук, пишет URA.RU.

Чтобы снять аллергическую реакцию, Бобрикова рекомендовала применять антигистаминные препараты второго поколения — с минимумом побочных эффектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем фастфуд опасен для детей.