Глава Челябинска Елистратов ушел в отставку

Депутаты Челябинской городской Думы на заседании в понедельник, 24 июня, приняли отставку главы города Владимира Елистратова. Информация о том, что Елистратов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, появилась в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Временно исполняющим обязанности главы города назначена Наталья Котова, с октября 2015 года она занимала должность заместителя главы Челябинска.

Владимир Елистратов был утвержден на должность главы города в феврале 2019 года. До этого момента занимал пост заместителя мэра Челябинска по правовым и имущественным вопросам.

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