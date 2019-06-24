Крысы вынудили Елизавету II покинуть Букингемский дворец

Королева Великобритании Елизавета II экстренно покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Грызунов обнаружили на кухне резиденции.

Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Еще до отъезда монаршей особы было принято решение вызвать специалистов по борьбе с вредителями. Как сообщается, причиной появления крыс и мышей в замке стало нарушение правил гигиены. Королевская кухня была буквально завалена крошками и остатками еды. Когда высокая особа сможет вернуться в свою резиденцию — не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что королева Елизавета II тайно следит за жизнью Меган Маркл и принца Гарри. Молодую семью от всевидящего монаршего ока не спас даже переезд в Фрогмор-коттедж, подальше от королевской резиденции.