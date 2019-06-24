«Два солнышка»: Пелагея опубликовала трогательные фото с двухлетней дочерью

Известная российская певица Пелагея растрогала поклонников, опубликовав в Instagram фотографии со своей двухлетней дочерью Таисией. Звезда довольно редко делится снимками своей малышки, поэтому фанаты всегда радуются, когда теледива решается показать лицо девочки.

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На одном из кадров Пелагея вместе с дочкой греются на солнышке, на другом — задумчиво сидят в обнимку. Глядя на фото, подписчики решили, что Таисия растет точной копией матери. Такие же белокурые волосы, милая улыбка, нежные черты лица. Даже наряды своей крохе Пелагея выбирает в соответствии со своими предпочтениями, поэтому стиль девочки почти не отличается от маминого: те же воздушные платья пастельных тонов.

Instagram @pelageya_insta

При виде фотографий певицы с малышкой пользователи не смогли сдержать умиления. В комментариях они сделали множество комплиментов белокурым красавицам и пожелали счастья их семье.

«Два солнышка».

«Какие же вы обаяшечки!»

«Какие невероятные девочки! Тася — солнышко, а не ребенок, как мама прям».

«Какие очаровашки! Счастья вам, девчонки!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты разглядели на фото Пелагеи округлившийся живот.