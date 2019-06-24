«Очень жаль, когда уходят молодые люди»: Елена Санаева о смерти актера Харитонова

Заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева выразила соболезнования родным и близким актера Андрея Харитонова, который скончался на 60-м году жизни. Актриса призналась, что сожалеет о смерти такого выдающегося человека в мире театра и советской киноиндустрии.

«Это очень жаль, когда уходят молодые люди, которым как-то не получается распорядиться своей судьбой счастливо, потому что все складывалось поначалу замечательно. Я только могу искренние соболезнования выразить его родным, близким, очень печально», — поделилась переживаниями Санаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Харитонов долгие годы боролся с раком желудка. Тяжелый недуг артисту так и не удалось победить, несмотря на шесть операций.