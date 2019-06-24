Названы дешевые зарубежные курорты в 2019 году

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Специалисты оценили недельный отдых на двоих в трехзвездочном отеле в разных странах.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ/ Николай Сиденков

Специалисты Aviasales провели сравнительный анализ трат российских туристов на отдыхе в Крыму и в зарубежных странах. Об этом сообщает РИА Новости. Подсчеты экспертов показали, что поездки в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Черногорию и на Кипр стоят несколько дешевле.

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Самым бюджетным в 2019 году оказался отдых на Кипре — недельный тур на двоих в Полис с проживанием в трехзвездочном отеле обойдется россиянам в 29 908 рублей. Почти на две тысячи будет дороже отдых в турецкой Анталье. Недельный отдых в болгарском Бургасе «встанет» в 41 127 рублей, на три с половиной тысячи дороже можно отдохнуть в Салониках (Греция). За отдых на пляжах Черногории придется заплатить от 45 127 рублей, пишет «Газета.ру». Отдых на черноморском побережье в Крыму на это же время эксперты оценивают минимум в 53 356 рублей.

Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Грузия потеряет 150 тысяч российских туристов из-за протестов в стране.

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Названы дешевые зарубежные курорты в 2019 году

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