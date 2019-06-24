Грузия потеряет 150 тысяч российских туристов из-за протестов

Грузия лишится более 150 тысяч российских туристов после введения моратория на авиасообщение и продажу туров из-за протестов в Тбилиси. Запрет вступит в силу 8 июля. Российские перевозчики должны будут вернуть пассажирам около трех миллиардов рублей, пишет «Ъ».

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В Национальной администрации туризма отметили, что снижение потока из России повлияет на загрузку отелей и их доходы. Как сообщает издание, в мини-гостиницах Батуми, Кобулети и Чакви более 50% всех гостей — россияне. Путешественники массово отменяют бронирования на июнь и последующие месяцы. Туристической отрасли Грузии нанесен огромный урон. Согласно официальным данным, в 2018 году отдыхающие из России оставили в Грузии 632 миллиона евро, а туристы из стран Евросоюза — 279 миллионов в этой же валюте.

Вооруженные протесты в Грузии начались 20 июня после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия сел на место спикера грузинского парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Грузии начали активно искать замену российским туристам.