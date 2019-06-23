Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа и остался жив

Вечером 22 июня в больницу Колпино поступил двухлетний ребенок в тяжелом состоянии. Мальчика привезли из дома № 54 по улице Веры Слуцкой.

Малыш выпал из окна восьмого этажа, он находился без присмотра взрослых. Ребенок выжил, но у него зафиксированы множественные травмы головы и живота, а также переломы, пишет Росбалт.

Также в СМИ сообщается, что ребенка воспитывала 37-летняя мать без отца. Обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в парке «Сокольники» дети выпали из аттракциона.