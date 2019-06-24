Смертельная авария в Петербурге попала на видео

На видео зафиксировано ДТП, в результате которого скончался водитель. Происшествие случилось в Выборгском районе Санкт-Петербурга 24 июня около часа ночи. Кадрами поделился сайт 78.ru.

Сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что тройная авария произошла неподалеку от дома № 21 на проспекте Энгельса. Известно, что автовладелец Hyundai Solaris выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с машинами Kia и Lada.

Водитель автомобиля Kia скончался от полученных травм на месте. У владельца Hyundai тяжелые травмы. Менее серьезные повреждения получили двое его пассажиров. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где на петербургской кольцевой произошла серьезная авария.