Смертельная авария в Петербурге попала на видео

, 18:55 Эксклюзивное видео 65

В ночном дорожном инциденте на проспекте Энгельса участвовало сразу три автомобиля.

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Фото, видео : Пятый канал

На видео зафиксировано ДТП, в результате которого скончался водитель. Происшествие случилось в Выборгском районе Санкт-Петербурга 24 июня около часа ночи. Кадрами поделился сайт 78.ru.

Сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что тройная авария произошла неподалеку от дома № 21 на проспекте Энгельса. Известно, что автовладелец Hyundai Solaris выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с машинами Kia и Lada.

Водитель автомобиля Kia скончался от полученных травм на месте. У владельца Hyundai тяжелые травмы. Менее серьезные повреждения получили двое его пассажиров. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где на петербургской кольцевой произошла серьезная авария.

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