Почему директор Быстрицкой требует 6 миллионов рублей от сестры актрисы?

Элина Быстрицкая скончалась этой весной. У легенды советского кинематографа не было преемников. Как напоминает сайт Тeleprogramma.pro, все это время за ней ухаживала директор Ксения Рубцова.

После смерти Быстрицкой помощница стала утверждать, что сестра артистки София Шегельман задолжала ей большие деньги.

« В общей сумме получилось более шести миллионов рублей за восемь лет », — сообщает Рубцова.

Директор скончавшейся женщины утверждает, что Шегельман просила у нее деньги для себя и для сына. Рубцова за все время перевела им порядка шести миллионов рублей. Причем делала это за свой счет — о наличии огромной (около миллиона долларов) суммы на счете Быстрицкой, Ксения Рубцова долгое время не знала.

Сейчас помощница Быстрицкой желает получить свой долг обратно. В ее планах спроектировать и поставить памятник для легендарной актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему тело Элины Быстрицкой хотят эксгумировать.