Россия намерена принять участие в саммите G20 в Великобритании в 2027 году

Пока неясно, будет ли Лондон препятствовать диалогу с Москвой.
Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Россия намерена принять участие в мероприятиях G20 в Великобритании в 2027 году. Об этом заявил шерпа России в «Группе двадцати» Денис Агафонов.
«Мы как Россия, я как представитель в этом процессе, как шерпа, мы планируем и настроены принимать участие (в этих мероприятиях. — Прим. ред.)», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Агафонов напомнил, что РФ — полноценный участник G20. По его словам, пока что рано говорить, может ли Великобритания предпринять какие-либо шаги, чтобы воспрепятствовать участию России. Если Лондон на это пойдет, он поступит недальновидно, считает российский шерпа.
Помимо этого, РФ уже получила приглашение на следующий саммит G20, который состоится в Майами 14–15 декабря. Государственный секретарь США Марко Рубио выразил мнение, что для Путина это будет возможность встретиться как с американским лидером Дональдом Трампом, так и с другими мировыми лидерами.
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