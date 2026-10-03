Россия намерена принять участие в саммите G20 в Великобритании в 2027 году

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Пока неясно, будет ли Лондон препятствовать диалогу с Москвой.

Примет ли РФ участие в саммите G20 в 2027 году

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Тема:
Саммит G20 2026 в Майами

Россия намерена принять участие в мероприятиях G20 в Великобритании в 2027 году. Об этом заявил шерпа России в «Группе двадцати» Денис Агафонов.

«Мы как Россия, я как представитель в этом процессе, как шерпа, мы планируем и настроены принимать участие (в этих мероприятиях. — Прим. ред.)», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Агафонов напомнил, что РФ — полноценный участник G20. По его словам, пока что рано говорить, может ли Великобритания предпринять какие-либо шаги, чтобы воспрепятствовать участию России. Если Лондон на это пойдет, он поступит недальновидно, считает российский шерпа.

Помимо этого, РФ уже получила приглашение на следующий саммит G20, который состоится в Майами 14–15 декабря. Государственный секретарь США Марко Рубио выразил мнение, что для Путина это будет возможность встретиться как с американским лидером Дональдом Трампом, так и с другими мировыми лидерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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