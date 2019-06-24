Два истребителя столкнулись на севере Германии — видео

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Авиакатастрофа привела к возникновению лесных пожаров.

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Фото, видео : Twitter @ostseewelle_de, AP

В понедельник, 24 июня, на севере Германии разбились два истребителя Еurofighter, сообщает ТАСС. Инцидент зафиксирован на территории немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Сообщается, что оба пилота успели катапультироваться. Один из них найден живым, поиски второго продолжаются. В результате происшествия разрушенные самолеты стали причиной лесных пожаров. Полицейские, пожарные и спасательные службы работают в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Ан-2 разбился на Украине. В результате данного инцидента пилот и бортинженер остались живы, однако получили серьезные повреждения.

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